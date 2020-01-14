...FREEZING DRIZZLE OVERNIGHT TO AFFECT COMMUTE WEDNESDAY
MORNING...
.AREAS OF FREEZING DRIZZLE REMAIN FORECAST TO DEVELOP EARLY
WEDNESDAY MORNING OVER WESTERN IOWA AND SPREAD EAST AND NORTH
THROUGH SUNRISE. THE AREAS OF FREEZING DRIZZLE ARE LIKELY TO
CAUSE A GLAZE OF ICE, ESPECIALLY ON UNTREATED SURFACES, AND IS
LIKELY TO IMPACT THE MORNING COMMUTE. VERY SLICK AND SLOW TRAVEL
MAY RESULT WEDNESDAY MORNING.
...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM CST
WEDNESDAY...
* WHAT...FREEZING DRIZZLE EXPECTED. TOTAL ICE ACCUMULATIONS OF A
LIGHT GLAZE TO A FEW HUNDREDTHS AN INCH.
* WHERE...CENTRAL TO NORTHERN IOWA.
* WHEN...FROM 1 AM TO 9 AM CST WEDNESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROADS, BRIDGES AND SIDEWALKS
WEDNESDAY MORNING. THE HAZARDOUS CONDITIONS WILL IMPACT THE
MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN, USE CAUTION WHILE TRAVELING, AND GIVE YOURSELF EXTRA
TIME TO GET TO YOUR DESTINATION. UNTREATED ROADWAYS WILL BE
ESPECIALLY SUSCEPTIBLE TO THE ICY CONDITIONS.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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