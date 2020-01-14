...ICY COMMUTE WEDNESDAY MORNING...
.AREAS OF FREEZING DRIZZLE ARE FORECAST TO DEVELOP EARLY WEDNESDAY
MORNING OVER WESTERN IOWA AND SPREAD EAST AND NORTH THROUGH
SUNRISE. THE AREAS OF FREEZING DRIZZLE MAY CAUSE A LIGHT GLAZE OF
ICE AND IS LIKELY TO IMPACT THE MORNING RUSH HOUR COMMUTE,
ESPECIALLY OVER CENTRAL AND NORTH CENTRAL IOWA. VERY SLICK AND
SLOW TRAVEL MAY RESULT WEDNESDAY MORNING.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 1 AM TO 7 AM CST
WEDNESDAY...
* WHAT...MAINLY AREAS OF FREEZING DRIZZLE. BRIEF PERIOD OF LIGHT
SNOW WITH THE ONSET OF PRECIPITATION EXPECTED WITH A DUSTING OF
SNOW ACCUMULATION POSSIBLE. ICE ACCUMULATIONS OF A LIGHT GLAZE
ARE FORECAST.
* WHERE...CENTRAL TO NORTHERN IOWA.
* WHEN...FROM 1 AM TO 7 AM CST WEDNESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROADS, BRIDGES AND SIDEWALKS
WEDNESDAY MORNING. THE HAZARDOUS CONDITIONS WILL IMPACT THE
MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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