...ICY TRAVEL POSSIBLE EARLY FRIDAY...
.RAIN WILL CHANGE TO FREEZING RAIN TONIGHT INTO FRIDAY MORNING
OVER NORTHWEST, WEST CENTRAL, AND NORTH CENTRAL IOWA. THE
TRANSITION WILL BEGIN IN FAR NORTHWEST IOWA LATER THIS EVENING
AND PROGRESS EASTWARD TO THE I-35 CORRIDOR OVER NORTH CENTRAL
IOWA BY MID-MORNING FRIDAY. ICE ACCUMULATIONS OF UP TO A TENTH OF
AN INCH ARE POSSIBLE, MOSTLY ON ELEVATED SURFACES SUCH AS
UNTREATED BRIDGES AND POWER LINES. SLIPPERY ROADS MAY ALSO CAUSE
HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS FOR THE FRIDAY MORNING COMMUTE,
HOWEVER MOST ROADWAY IMPACTS SHOULD SUBSIDE DURING THE DAYLIGHT
HOURS. THE PRECIPITATION, WHICH MAY END AS LIGHT SNOW WITH JUST A
DUSTING EXPECTED, WILL COME TO AN END FROM WEST TO EAST FROM LATE
FRIDAY MORNING INTO EARLY FRIDAY EVENING.
...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 1 AM TO 4 PM CDT
FRIDAY...
* WHAT...MAINLY FREEZING RAIN EXPECTED. TOTAL ICE ACCUMULATIONS
OF UP TO ONE TENTH OF AN INCH.
* WHERE...NORTH CENTRAL INTO WEST CENTRAL IOWA.
* WHEN...FROM 1 AM TO 4 PM CDT FRIDAY.
* IMPACTS...ICE ACCUMULATION ON ELEVATED SURFACES SUCH AS
BRIDGES AND POWER LINES. SLIPPERY ROAD CONDITIONS MAY IMPACT
THE FRIDAY MORNING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...THE PRECIPITATION MAY END AS LIGHT SNOW
WITH ANY SNOW ACCUMULATIONS JUST A DUSTING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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