Iowa Gov. Kim Reynolds

On Tuesday, Gov. Kim Reynolds signed a new proclamation continuing the State Public Health Emergency Declaration. The proclamation extends regulatory relief allowing bars and restaurants to provide carry-out or delivery of alcoholic beverages until April 7, 2020. It also authorizes the sale of mixed drinks and cocktails for carry-out or delivery through April 7, 2020.

The proclamation also provides county hospitals greater borrowing flexibility, permits electronic corporate annual meetings, and eases certification requirements for law enforcement officers.

Read the full text of the proclamation below or view online at

https://governor.iowa.gov/sites/default/files/documents/Public%20Health%20Proclamation%20-%202020.03.31.pdf?utm_medium=email&amp;utm_source=govdelivery

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