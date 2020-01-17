Smithfield environmental award donated to honor flights for veterans

...WINTRY MIX OR FREEZING DRIZZLE TONIGHT FOLLOWED BY GUSTY WINDS
CREATING BLIZZARD TO NEAR-BLIZZARD CONDITIONS OVER MANY PARTS OF
IOWA SATURDAY...
.MUCH OF THE SNOW HAS ENDED FOR THIS EVENT, BUT WIDESPREAD
FREEZING DRIZZLE AND SOME WINTRY MIX ARE EXPECTED TO CONTINUE INTO
THE NIGHT RESULTING IN ICE ACCUMULATIONS ON ROADS AND ELEVATED
SURFACES. STRONG WINDS FROM THE NORTHWEST WILL THEN DEVELOP EARLY
SATURDAY WITH WIND GUSTS OVER 45 MPH ANTICIPATED ALONG WITH
FALLING TEMPERATURES. THE GUSTY WINDS WILL ALSO CREATE
WIDESPREAD, SIGNIFICANT VISIBILITY REDUCTIONS ON SATURDAY,
ESPECIALLY OVER NORTHERN AND CENTRAL IOWA. THIS IS WHEN WHITEOUT
OR NEAR WHITEOUT CONDITIONS WITH HAZARDOUS TO DANGEROUS TRAVEL IS
EXPECTED.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM CST
SATURDAY...
...BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM TO 6 PM CST
SATURDAY...
* WHAT...FOR THE WINTER STORM WARNING, PERSISTENT FREEZING DRIZZLE
TONIGHT. ICE ACCUMULATIONS OF A LIGHT GLAZE. WINDS GUSTING AS
HIGH AS 45 MPH SATURDAY. FOR THE BLIZZARD WARNING, BLIZZARD
CONDITIONS EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO ONE INCH.
WINDS GUSTING AS HIGH AS 50 MPH.
* WHERE...PARTS OF NORTHWEST IOWA.
* WHEN...FOR THE WINTER STORM WARNING, UNTIL 6 AM CST SATURDAY.
FOR THE BLIZZARD WARNING, FROM 6 AM TO 6 PM CST SATURDAY.
* IMPACTS...PLAN ON ICE AND SNOW COVERED ROADS AND SIGNIFICANTLY
REDUCED VISIBILITY. HAZARDOUS TO DANGEROUS TRAVEL CONDITIONS ARE
EXPECTED SATURDAY. GUSTY WINDS COULD BRING DOWN TREE BRANCHES
AND IMPACT POWER LINES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
TRAVEL SHOULD BE RESTRICTED TO EMERGENCIES ONLY. IF YOU MUST
TRAVEL, HAVE A WINTER SURVIVAL KIT WITH YOU. IF YOU GET STRANDED,
STAY WITH YOUR VEHICLE.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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