Smithfield environmental award donated to honor flights for veterans
William D. Mundt

Rick Henry, plant engineer at Smithfield Foods in Denison, won a company-wide environmental and sustainability award and chose the Brushy Creek Honor Flight to be the recipient. This is the second time he has donated the award to the honor flight. Scott Bantam (fourth from left), environmental coordinator at the Smithfield Foods plant in Denison, presents the check for $3,000. From left, Barry Bergamo, Terry Kline, Allan Preul, Bantam, Kenneth Davis and Rex Garside attended the presentation. The red hats denote veterans who have taken the honor flight. Photo by Dan Mundt

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